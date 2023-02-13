Marti Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marti Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marti Vila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marti Vila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marti Vila 26 Mayıs 1999 tarihinde Berga şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martí Vilà García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marti Vila Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Marti Vila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Marti Vila'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marti Vila Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marti Vila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marti Vila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marti Vila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça U18

1 Temmuz 2017 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Reus Deportiu

28 Ocak 2019 yılında Reus B

11 Temmuz 2019 yılında Depor Fabril

3 Ağu 2020 yılında FC Andorra

Marti Vila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marti Vila şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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