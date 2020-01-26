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Martılar simit kapmak için havada yarıştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde martılar, vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarını kapmak için havada yarıştı.

Martılar simit kapmak için havada yarıştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde martılar, vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarını kapmak için havada yarıştı.

Süleymanpaşa'da güzel havayı fırsat bilerek sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, martıları simit ve ekmekle beslemeyi de ihmal etmedi. Martılar atılan yiyecekleri kapmak için adeta havada yarıştı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yürüyüş yapanlar martılara simit attıktan sonra yoluna devam ederken, martılar da yiyecek kapma yarışını bıraktı.

Martılar simit kapmak için havada yarıştı

Martılar simit kapmak için havada yarıştı

Kaynak: İHA



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