Martim Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martim Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martim Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martim Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martim Ferreira 4 Ekim 2003 tarihinde Cascais şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Martim Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martim Ferreira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Martim Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martim Ferreira'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martim Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martim Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martim Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martim Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Estoril Sub-15

1 Temmuz 2017 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2020 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2021 yılında Benfica A23

Martim Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martim Ferreira şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martim Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Núcleo do Sporting de Alcabideche (-2014), GD Estoril Praia (2014-2017), SL Benfica (2017-)

Portekiz U20 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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