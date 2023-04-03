Martim Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martim Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martim Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martim Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martim Marques 11 Şubat 2004 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Martim Alexandre Costa Marques şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martim Marques Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Martim Marques, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martim Marques'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Martim Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martim Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2020 yılında Sporting U19
1 Temmuz 2021 yılında Sporting CP A23
1 Temmuz 2022 yılında Sporting B
Martim Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martim Marques şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
Martim Marques Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.
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