Martin Achkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Achkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Achkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Achkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Achkov 10 Temmuz 1999 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Христов Ачков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Achkov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Martin Achkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Achkov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Achkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Achkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Achkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Achkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2020 yılında Spartak Varna

30 Haziran 2020 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

Martin Achkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Achkov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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