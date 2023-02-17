Martin Agnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Agnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Agnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Agnarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Agnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Agnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Agnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Agnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Agnarsson 7 Aralık 2003 tarihinde Tórshavn şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Agnarsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM yapmaktadır. Martin Agnarsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Agnarsson'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Agnarssonboyu ve yaşı kaç

Martin Agnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Agnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Agnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Agnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2020 yılında B36 Tórshavn

31 Ağu 2022 yılında Viborg FF

Martin Agnarsson kimdir

Martin Agnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Agnarsson şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

B36

Martin Agnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Faroe Adaları takımında 13 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Agnarsson nereli

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