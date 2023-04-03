Martin Andjelkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Andjelkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Andjelkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Andjelkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Andjelkovic 17 Mayıs 2005 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Andjelkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Andjelkovic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Andjelkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Andjelkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Mart 2022 yılında FK TSC U17
1 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Martin Andjelkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Andjelkovic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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