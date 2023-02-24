Martin Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Angelov 3 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Цветанов Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Angelov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Angelov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sevlievo

1 Ocak 2019 yılında Yantra

Martin Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Angelov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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