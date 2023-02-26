Martin Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Antwi 6 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Antwi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Antwi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Antwi'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2017 yılında Inter Allies

28 Ocak 2018 yılında FC Masr

31 Ekim 2018 yılında Asante Kotoko

23 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ağustos 2021 yılında CIK

10 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Martin Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Antwi şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.