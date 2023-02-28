Martin Araya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Araya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Araya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Araya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Araya 27 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Araya Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Araya'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Araya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Araya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Araya şuan CD Palestino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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