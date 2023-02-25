Martin Artyukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Artyukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Artyukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Artyukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Artyukh 6 Mayıs 1996 tarihinde Volkovysk şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Артюх Мартин Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Artyukh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPJ Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Artyukh'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Artyukh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tini___09/

Martin Artyukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Artyukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Artyukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Artyukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2018 yılında Gorodeya

14 Nisan 2020 yılında Slonim

30 Mart 2021 yılında FK Baranovichi

28 Ocak 2022 yılında Isloch

Martin Artyukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Artyukh şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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