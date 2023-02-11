Martin Aruga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Aruga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Aruga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Aruga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Aruga 4 Ekim 1998 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Martín Aruga Torales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Aruga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Martin Aruga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Aruga'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Aruga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Aruga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Aruga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Aruga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Patronato

26 Kasım 2020 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2021 yılında Patronato

20 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

19 Mayıs 2022 yılında Patronato

Martin Aruga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Aruga şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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