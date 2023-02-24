Martin Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Atanasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Atanasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Atanasov 19 Ocak 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Чавдаров Атанасов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Atanasov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Atanasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Atanasov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Atanasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Atanasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Atanasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Atanasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa

2 Şubat 2023 yılında Minyor Pernik

Martin Atanasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Atanasov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Martin Atanasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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