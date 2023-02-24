Martin Auerbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Auerbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Auerbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Auerbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Auerbach 3 Kasım 2002 tarihinde Tatabánya şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Auerbach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Martin Auerbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Auerbach'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Auerbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Auerbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Auerbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Auerbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Puskás AFC U17

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC

27 Temmuz 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Martin Auerbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Auerbach şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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