Martin Ballesteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ballesteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ballesteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ballesteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ballesteros 4 Mayıs 2002 tarihinde Las Condes şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da José Martín Ballesteros Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ballesteros Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Ballesteros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Ballesteros'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Ballesteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ballesteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ballesteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ballesteros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında U. Católica

13 Şubat 2023 yılında Colo Colo

Martin Ballesteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ballesteros şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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