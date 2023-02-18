Martin Baturina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Baturina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Baturina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Baturina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Baturina 16 Şubat 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Baturina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Martin Baturina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Baturina'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Martin Baturina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Baturina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Baturina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Baturina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında RNK Split Alt.

4 Ağu 2017 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

6 Ocak 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Zagreb

Martin Baturina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Baturina şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Martin Baturina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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