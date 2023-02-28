Martin Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Boakye 10 Şubat 1995 tarihinde Valdagno şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İtalya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Boakye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProPlay Sports Consult Ltd yapmaktadır. Martin Boakye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Boakye'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Boakye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Boakye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Boakye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2016 yılında Kitzbühel

13 Temmuz 2016 yılında Hohenems

1 Temmuz 2017 yılında Kitzbühel

31 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Esch

11 Ağustos 2020 yılında Slaven Belupo

20 Şubat 2021 yılında FK Andijon

12 Temmuz 2021 yılında AGMK Olmaliq

Martin Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Boakye şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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