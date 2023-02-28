Martin Boda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Boda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Boda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Boda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Boda 2 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Boďa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Boda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PP agency yapmaktadır. Martin Boda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Boda'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Martin Boda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/martinboda26

Martin Boda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Boda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Boda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Boda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Bela-Dulice

30 Temmuz 2016 yılında Fomat Martin

22 Temmuz 2020 yılında Ruzomberok

Martin Boda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Boda şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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