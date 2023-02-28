Martin Bukata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Bukata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Bukata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Bukata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Bukata 2 Ekim 1993 tarihinde Košice şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Bukata Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Martin Bukata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Bukata'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Bukata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Bukata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Bukata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Bukata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında MFK Košice

1 Şubat 2016 yılında Piast Gliwice

31 Temmuz 2018 yılında Benevento

21 Ocak 2019 yılında Karvina

30 Temmuz 2020 yılında Spartak Trnava

Martin Bukata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Bukata şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Martin Bukata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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