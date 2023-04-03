Martin Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Calderon 1 Mart 1999 tarihinde Jerez de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Martín Manuel Calderón Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Calderon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Martin Calderon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Calderon'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Calderon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/martin6calderon

http://www.instagram.com/martincalderon6/

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Martin Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2018 yılında RM Kastilya

17 Ağustos 2020 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2021 yılında RM Kastilya

27 Temmuz 2021 yılında Cádiz CF

6 Ocak 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Cádiz CF

31 Ağustos 2022 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2023 yılında Cádiz CF

Martin Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Calderon şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Calderon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Marianistas (2008-2010), FC Sevilla, Real Madrid

İspanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 30 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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