Martin Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Campos 6 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Campos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Campos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste II futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Campos'nin Club Ferro Carril Oeste II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ferro II

Martin Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Campos şuan Club Ferro Carril Oeste II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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