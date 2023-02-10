Martin Canete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Canete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Canete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Canete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Canete 17 Haziran 1999 tarihinde Puerto Rico şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Ezequiel Cañete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Canete Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Canete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Canete'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Canete Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Canete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Canete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Canete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2020 yılında CA Unión

30 Haziran 2021 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

2 Temmuz 2021 yılında CA Unión

Martin Canete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Canete şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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