Martin Cauteruccio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Cauteruccio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Cauteruccio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Cauteruccio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Cauteruccio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Cauteruccio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Cauteruccio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Cauteruccio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Cauteruccio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Cauteruccio 14 Nisan 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Cauteruccio Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Cauteruccio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Cauteruccio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Cauteruccio'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Cauteruccio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mcaute7

http://www.instagram.com/mcaute

Martin Cauteruccioboyu ve yaşı kaç

Martin Cauteruccio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Cauteruccio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Cauteruccio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Cauteruccio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Nacional

1 Ocak 2008 yılında Central

30 Haziran 2008 yılında Nacional

1 Eylül 2009 yılında Racing Club

30 Haziran 2010 yılında Nacional

27 Ocak 2011 yılında Quilmes

6 Temmuz 2013 yılında San Lorenzo

10 Ocak 2017 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2020 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2021 yılında Aldosivi

1 Ocak 2023 yılında Independiente

Martin Cauteruccio kimdir

Martin Cauteruccio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Cauteruccio şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Cauteruccio nereli

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