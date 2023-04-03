Martin Cettl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Cettl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Cettl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Cettl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Cettl 7 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Cettl Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Cettl'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Cettl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Cettl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Martin Cettl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Cettl şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Sellier & Bellot Vlašim (2011 - 2015)
AC Sparta Praha (2015 - )
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