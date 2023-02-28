Martin Chrien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chrien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Chrien kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Chrien ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Chrien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chrien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Chrien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chrien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Chrien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Chrien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Chrien 8 Eylül 1995 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Chrien Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Martin Chrien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Chrien'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Chrien Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinchrien/

Martin Chrien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Chrien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Chrien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Chrien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dukla BB U19

1 Temmuz 2013 yılında Banska Bystrica

1 Temmuz 2014 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2015 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2015 yılında Viktoria Plzen

2 Temmuz 2015 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2016 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2016 yılında Ruzomberok

31 Aralık 2016 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2017 yılında Benfica

1 Ocak 2018 yılında Benfica B

16 Ağustos 2018 yılında Santa Clara

30 Haziran 2019 yılında Benfica B

20 Ocak 2021 yılında Mezőkövesd

18 Şubat 2022 yılında Pohronie

31 Ağustos 2022 yılında Ruzomberok

Martin Chrien kimdir

Martin Chrien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Chrien şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jupie Podlavice Badín, Dukla Banská Bystrica

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Martin Chrien nereli

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