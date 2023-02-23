Martin Chudy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chudy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Chudy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Chudy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Chudy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chudy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Chudy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chudy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Chudy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Chudy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Chudy 23 Nisan 1989 tarihinde Považská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Chudý şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Chudy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Martin Chudy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Chudy'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Chudy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Chudy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Chudy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Chudy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Nitra

1 Ocak 2014 yılında Graffin Vlasim

1 Temmuz 2014 yılında Dukla Prag

1 Ocak 2016 yılında Teplice

30 Ağustos 2017 yılında Spartak Trnava

11 Ocak 2019 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2021 yılında SKF Sered

31 Temmuz 2022 yılında Concordia

Martin Chudy kimdir

Martin Chudy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Chudy şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Martin Chudy nereli

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