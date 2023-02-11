Martin Comachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Comachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Comachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Comachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Comachi 22 Ekim 1991 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Nicolás Comachi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Comachi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bengal Soccer yapmaktadır. Martin Comachi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Comachi'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Comachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Comachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Comachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Comachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Colón II

1 Temmuz 2013 yılında CA Colón

16 Temmuz 2014 yılında CSD San Jorge

31 Aralık 2014 yılında CA Colón

1 Ocak 2015 yılında CA Colón II

23 Şubat 2016 yılında Deportivo Quito

30 Haziran 2016 yılında CA Colón II

29 Temmuz 2016 yılında Sportivo Las Parejas

30 Haziran 2017 yılında CA Colón II

29 Temmuz 2017 yılında Union (S)

1 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

3 Temmuz 2019 yılında Agropecuario

13 Ekim 2020 yılında Danubio FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2021 yılında Instituto AC

2 Şubat 2022 yılında All Boys

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Martin Comachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Comachi şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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