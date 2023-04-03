Martin Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Conde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Conde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Conde 25 Mart 2003 tarihinde Ourense şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Martín Conde Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Conde Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Conde'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Conde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Conde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Conde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Conde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

Martin Conde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Conde şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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