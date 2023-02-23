Martin Dichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Dichev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Dichev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Dichev 22 Ağustos 2000 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Данаилов Дичев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Dichev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Dichev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Dichev'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Dichev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Dichev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Dichev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Dichev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Dob. Dobrich

30 Haziran 2020 yılında Cherno More

Martin Dichev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Dichev şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Martin Dichev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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