Martin Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Dimitrov 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Миленов Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Dimitrov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2023 yılında Spartak Pleven

Martin Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Dimitrov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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