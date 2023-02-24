Martin Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Djukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Djukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Djukanovic 22 Kasım 2002 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Ђукановић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Djukanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Djukanovic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Djukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Djukanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Şubat 2022 yılında HNK Gorica U19
9 Ağustos 2022 yılında Kom Podgorica
Martin Djukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Djukanovic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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