Martin Dobrotka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dobrotka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Dobrotka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Dobrotka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Dobrotka 22 Ocak 1985 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Dobrotka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Dobrotka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PP agency yapmaktadır. Martin Dobrotka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Dobrotka'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Dobrotka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Dobrotka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Dobrotka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Dobrotka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Ceske Budejovice

1 Temmuz 2005 yılında Rimavska Sobota

1 Temmuz 2006 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2012 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2015 yılında Slo. Bratislava

1 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Skalica

1 Temmuz 2016 yılında Banik Ostrava

4 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2017 yılında Banik Sokolov

3 Temmuz 2017 yılında Zlate Moravce

11 Ocak 2018 yılında Stal Mielec

5 Şubat 2020 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2021 yılında Arka Gdynia

Martin Dobrotka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Dobrotka şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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