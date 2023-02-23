Martin Dolezal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dolezal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Dolezal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Dolezal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Dolezal 3 Mayıs 1990 tarihinde Valašské Meziříčí şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Doležal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Dolezal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Martin Dolezal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Dolezal'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Dolezal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Dolezal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Dolezal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Dolezal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sigma Olomouc

20 Temmuz 2009 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2010 yılında Sigma Olomouc

28 Temmuz 2011 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2012 yılında Sigma Olomouc

27 Ocak 2014 yılında FK Jablonec

10 Ocak 2022 yılında Zaglebie Lubin

Martin Dolezal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Dolezal şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Dolezal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Rajnochovice (1998 - 2001)FK Bystřice pod Hostýnem (2001 - 2004)SK Sigma Olomouc (2004 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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