Martin Dullo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dullo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Dullo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Dullo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Dullo 7 Nisan 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Dullo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FHS KFT yapmaktadır. Martin Dullo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Dullo'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Dullo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Dullo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Dullo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Dullo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vác U17

1 Temmuz 2011 yılında Vác U19

12 Temmuz 2013 yılında Csákvár

2 Ağustos 2019 yılında Vác

31 Temmuz 2020 yılında Szentlőrinc SE

5 Temmuz 2021 yılında Csákvár

Martin Dullo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Dullo şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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