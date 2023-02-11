Martin Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ferreyra 2 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Ignacio Ferreyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ferreyra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Martin Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Ferreyra'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olimpo

9 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2023 yılında Olimpo

Martin Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ferreyra şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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