Martin Fillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Fillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Fillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Fillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Fillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Fillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Fillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Fillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Fillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Fillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Fillo 7 Şubat 1986 tarihinde Planá şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Fillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Fillo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Martin Fillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Fillo'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Fillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Fillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Fillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Fillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Vikt. Plzen U19

1 Ocak 2004 yılında Viktoria Plzen

7 Ocak 2008 yılında Viking FK

10 Ocak 2011 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2012 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2012 yılında Viktoria Plzen

21 Eylül 2012 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2012 yılında Viktoria Plzen

12 Temmuz 2013 yılında Brentford

30 Haziran 2014 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2014 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2015 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2015 yılında Teplice

1 Ocak 2018 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2021 yılında Fastav Zlin

Martin Fillo kimdir

Martin Fillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Fillo şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Košutka Plzeň (1992 - 1994)
SK Plzeň 1894 (1994 - 1996)
FC Viktoria Plzeň (1996 - 2003)

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Martin Fillo nereli

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