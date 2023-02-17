Martin Frese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Frese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Frese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Frese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Frese 4 Ocak 1998 tarihinde Rødovre şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Martin Sønder Frese şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Frese Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Martin Frese, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Martin Frese'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Frese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Frese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Frese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Frese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2017 yılında Nordsjaelland

Martin Frese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Frese şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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