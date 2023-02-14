Martin Frydek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Frydek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Frydek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Frydek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Frydek 24 Mart 1992 tarihinde Hradec Králové şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Çek Cumhuriyeti uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martin Frýdek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Frydek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Martin Frydek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Frydek'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Frydek Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Frydek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Frydek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Frydek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2012 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2012 yılında FK Senica

31 Aralık 2012 yılında Sparta Prag

8 Ocak 2013 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Prag

12 Ekim 2020 yılında FC Luzern

Martin Frydek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Frydek şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Frydek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Sparta Praha (2000 - 2011)

Çek Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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