Martin Gambos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gambos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Gambos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Gambos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Gambos 23 Ocak 1998 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martin Gamboš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Gambos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Martin Gambos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Gambos'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Gambos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Gambos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Gambos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Gambos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2017 yılında 1860 München

5 Şubat 2018 yılında MSK Zilina B

30 Haziran 2018 yılında 1860 München

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina

2 Ağu 2019 yılında Spartak Trnava

17 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina

21 Ocak 2021 yılında FK Senica

1 Temmuz 2021 yılında Zlate Moravce

31 Ocak 2022 yılında Viktoria Berlin

3 Ağu 2022 yılında Västerås SK

Martin Gambos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Gambos şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Gambos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV 1860 München, SSV Jahn Regensburg, MSK Zilina,

Slovakya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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