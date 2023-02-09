Martin Garay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Garay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Garay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Garay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Garay 12 Haziran 1999 tarihinde Mina Clavero şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Héctor Martín Garay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Garay Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Garay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Garay'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Garay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Garay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Garay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Garay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes BA

18 Şubat 2021 yılında Patronato

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes BA

11 Ocak 2023 yılında Tigre

Martin Garay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Garay şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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