Martin Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Garcia 25 Ağu 1998 tarihinde General Villegas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Garcia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Garcia'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarmiento Junin

3 Haziran 2022 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2022 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında Quilmes

31 Aralık 2023 yılında Sarmiento Junin

Martin Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Garcia şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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