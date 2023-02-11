Martin Garnerone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Garnerone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Garnerone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Garnerone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Garnerone 28 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Garnerone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Garnerone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Garnerone'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Garnerone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Garnerone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Garnerone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Garnerone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Belgrano II

6 Nisan 2021 yılında Racing (Cba)

31 Aralık 2021 yılında Belgrano II

16 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

31 Aralık 2022 yılında Belgrano II

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2023 yılında Belgrano II

Martin Garnerone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Garnerone şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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