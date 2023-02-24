Martin Gaziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gaziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Gaziev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Gaziev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Gaziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gaziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Gaziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gaziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Gaziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Gaziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Gaziev 13 Ağustos 1988 tarihinde Gotse Delchev şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Велизаров Газиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Gaziev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D&I Mavroagency yapmaktadır. Martin Gaziev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Gaziev'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Gaziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Gaziev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Gaziev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Gaziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Rabotnicki

1 Mart 2013 yılında Pirin GD

1 Ocak 2015 yılında Pirin Razlog

1 Ocak 2018 yılında Sozopol

1 Temmuz 2019 yılında Kyustendil

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

Martin Gaziev kimdir

Martin Gaziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Gaziev şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lokomotiv Plovdiv

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Martin Gaziev nereli

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