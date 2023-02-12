Martin Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Gimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Gimenez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Gimenez 17 Ağu 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Andrés Giménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Gimenez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Gimenez'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Gimenezboyu ve yaşı kaç

Martin Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Quilmes

1 Ocak 2013 yılında Quilmes II

24 Temmuz 2014 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2015 yılında San Felipe

8 Ağu 2015 yılında Santa Tecla

30 Haziran 2016 yılında San Felipe

4 Temmuz 2016 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2016 yılında San Felipe

16 Şubat 2017 yılında Sol de América

7 Ağu 2019 yılında CADU (Zarate)

16 Mart 2020 yılında Bilinmiyor

6 Ekim 2020 yılında CS San Lorenzo

22 Ocak 2021 yılında Almirante Brown

12 Temmuz 2021 yılında CD Capiatá

5 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Martin Gimenez kimdir

Martin Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Gimenez şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Martin Gimenez nereli

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