Martin Gschiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gschiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Gschiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Gschiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Gschiel 23 Nisan 2002 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Gschiel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Gschiel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Gschiel'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Gschiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martin.gschiel/

Martin Gschiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Gschiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Gschiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Gschiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Ocak 2018 yılında AKA Kapfenberg

1 Ocak 2019 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2019 yılında Kapfenberg II

1 Ocak 2020 yılında SV Kapfenberg

Martin Gschiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Gschiel şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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