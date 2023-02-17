Martin Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Hansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Hansen 15 Haziran 1990 tarihinde Glostrup şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Hansen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDBAEK SPORT GmbH yapmaktadır. Martin Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Hansen'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Hansen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/martinhansen90

Martin Hansenboyu ve yaşı kaç

Martin Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2008 yılında Liverpool Res.

1 Ağu 2011 yılında Bradford

1 Eylül 2011 yılında Liverpool Res.

1 Ocak 2012 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2013 yılında Nordsjaelland

11 Temmuz 2014 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2016 yılında FC Ingolstadt

31 Ağu 2017 yılında Heerenveen

30 Haziran 2018 yılında FC Ingolstadt

17 Temmuz 2018 yılında FC Basel

7 Ağu 2019 yılında Strømsgodset

21 Ocak 2020 yılında Hannover

1 Ağu 2022 yılında Odense BK

Martin Hansen kimdir

Martin Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Hansen şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bröndby IF, FC Liverpool

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Hansen nereli

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