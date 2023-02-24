Martin Haydarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Haydarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Haydarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Haydarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Haydarov 22 Ocak 2003 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Хайдаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Haydarov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Latchezar Tanev yapmaktadır. Martin Haydarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Haydarov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Haydarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Haydarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Haydarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Haydarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2021 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

Martin Haydarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Haydarov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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