Martin Hudak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hudak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hudak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Hudak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Hudak 22 Şubat 1994 tarihinde Szarvas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Hudak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magic Stars yapmaktadır. Martin Hudak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Hudak'nin Soroksár SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Hudak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Hudak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Hudak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Hudak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Békéscsaba U17

9 Şubat 2011 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2012 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2013 yılında Videoton II

1 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2015 yılında Videoton II

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC

26 Ocak 2016 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2016 yılında Puskás AFC

12 Şubat 2018 yılında Zalaegerszeg

22 Ocak 2020 yılında Szeged

16 Ekim 2020 yılında Soroksár

Martin Hudak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Hudak şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Martin Hudak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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