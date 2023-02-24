Martin İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin İvanov 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Венциславов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin İvanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 6 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Martin İvanov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2022 yılında Minyor Pernik

Martin İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin İvanov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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