Martin Kavdanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kavdanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Kavdanski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Kavdanski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Kavdanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kavdanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Kavdanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kavdanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kavdanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kavdanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kavdanski 13 Şubat 1987 tarihinde Dupnitsa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Николаев Кавдански şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kavdanski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Martin Kavdanski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Kavdanski'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Kavdanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kavdanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Kavdanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kavdanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2007 yılında Slavia Sofia

1 Şubat 2010 yılında Lok. Mezdra

30 Haziran 2010 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2010 yılında Lok. Plovdiv

1 Şubat 2012 yılında Beroe

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2012 yılında Lok. Plovdiv

15 Ağustos 2013 yılında Chern. Burgas

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

7 Haziran 2014 yılında Shkendija

1 Şubat 2015 yılında Marek Dupnitsa

1 Temmuz 2015 yılında KF Tirana

1 Ocak 2016 yılında Lok. Plovdiv

8 Temmuz 2016 yılında Lokomotiv GO

12 Temmuz 2017 yılında Clermont Foot

21 Ocak 2019 yılında Botev Vratsa

10 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa

Martin Kavdanski kimdir

Martin Kavdanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kavdanski şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Martin Kavdanski nereli

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